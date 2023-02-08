Архив США: Клинтон обещал Ельцину тесное сотрудничество США и России

Национальный архив США рассекретил документы об обещаниях бывшего американского лидера Билла Клинтона первому президенту России Борису Ельцину.

Сотрудники архива обнародовали на своём сайте стенограмму телефонных переговоров политиков, которые были организованы 23 января 1993 года. Судя по записи, Ельцин поздравил коллегу с инаугурацией, а Клинтон, поблагодарив его, заговорил о дружбе Вашингтона и Москвы.

"Убеждён, вместе мы создадим самое тесное из всех возможных сотрудничество Соединённых Штатов Америки и РФ", — подчеркнул экс-глава США во время беседы.

Он также предложил Ельцину вместе работать над сложными внешнеполитическими вопросами. Кроме того, президенты США и России выразили надежду на скорую очную встречу.

Ранее специалисты Национального архива США рассекретили стенограммы разговоров Ельцина с бывшим американским президентом Джорджем Бушем-старшим, в ходе которых последний отказывался называть Москву и Вашингтон союзниками.