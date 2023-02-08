Заявление президента США Джо Байдена о проблемах в экономике из-за России вызвало резкую реакцию конгрессмена от республиканцев Мэтта Гетца. Политик написал раздражённый комментарий в своих соцсетях.
"Когда в экономике Байдена что-то идёт не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом "налог Путина". Это твоя вина, Джо", — заявил он.
Американский лидер объяснил рекордную инфляцию последствиями пандемии коронавируса и российской спецоперацией на Украине.
Ранее жителей США шокировал поцелуй жены Байдена и мужа вице-президента Камалы Харрис.
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