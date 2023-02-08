Когрессмен Гетц вышел из себя после заявления Байдена о Путине: твоя вина, Джо

Заявление президента США Джо Байдена о проблемах в экономике из-за России вызвало резкую реакцию конгрессмена от республиканцев Мэтта Гетца. Политик написал раздражённый комментарий в своих соцсетях.

"Когда в экономике Байдена что-то идёт не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом "налог Путина". Это твоя вина, Джо", — заявил он.

Американский лидер объяснил рекордную инфляцию последствиями пандемии коронавируса и российской спецоперацией на Украине.

Ранее жителей США шокировал поцелуй жены Байдена и мужа вице-президента Камалы Харрис.