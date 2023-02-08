Пушков: в США назревает раскол между правящей верхушкой и нацией

В США намечается раскол между интересами правящей верхушки и гражданским обществом, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Как подчеркнул политик, попытка Вашингтона раздуть украинский конфликт противоречит интересам простых граждан.

Ранее американская пресса задалась вопросом, какую цену жители страны заплатят за вовлечение в украинский конфликт Штатов.

"Ещё полгода назад статья, где критике подвергается политика Вашингтона, при которой США "заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя", не могла бы появиться на страницах такой газеты, как "Нью-Йорк таймс". Это важный феномен", — заявил политик.

Он уточнил, что это означает, что намечается "разрыв между интересами правящей верхушки США и подлинными интересами американской нации".