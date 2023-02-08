В США обнародовали предупреждение экс-госсекретаря по Украине: наиболее опасный сценарий

В США опубликовали предупредительную записку экс-госсекретаря Лоуренса Иглбергера, адресованную сменившему его на посту Уоррену Кристоферу в январе 1993 года. В документе, Иглбергер говорит о том, что возможный вооружённый конфликт вокруг Украины приведёт к катастрофе.

Кристофер сменил Иглбергера, который работал при президенте Джордже Буше-старшем с приходом ко власти Билла Клинтона.

Так, в записке говорилось, что мир будет "перестраиваться" после окончания холодной войны и его приемнику придётся столкнуться с глобальными проблемами.

"Другие потенциальные проблемы включают в себя вооружённый конфликт между Россией и любым из государств на её периферии, с Украиной — это не самый вероятный, но уж точно самый опасный сценарий, — написал Иглбергер. — Мы можем помочь смягчить поведение Украины, работая сейчас над тем, чтобы относиться к Украине как к важному самостоятельному игроку, а не как к придатку к нашим имеющим центральное значение отношениям с Россией".

Экс-госсекретарь подчеркнул, что "размытие" границ между "периферийными" странами чрезвычайно опасен.