Актёр Уильямс выразил отвращение к политикам США, не расстающимся с флагами Украины

Американский актёр Терренс Уильямс обрушился с критикой на политиков, которые пришли послушать ежегодное обращение лидера США Джо Байдена к конгрессу с флагами Украины.

В своих соцсетях он напомнил, что официальные лица США обязаны защищать в первую очередь интересы собственной страны, а не киевского режима.

По его словам, в ходе выступления Байдена в глаза бросались именно украинские, а не американские флаги. Уильямс счёл такую ситуацию неправильной и порекомендовал Белому дому сконцентрироваться на решении внутренних проблем.

"Отвратительно видеть, что на американских политиках больше украинских флагов, чем американских во время ежегодного обращения президента к конгрессу", — подчеркнул актёр.

Ранее конгрессмен Мэтт Гетц осудил администрацию Байдена за продолжающиеся поставки военной техники Киеву. Он также добавил, что рядовые американцы потеряли доверие к действующим лидерам страны.