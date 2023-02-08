Американский актёр Терренс Уильямс обрушился с критикой на политиков, которые пришли послушать ежегодное обращение лидера США Джо Байдена к конгрессу с флагами Украины.
В своих соцсетях он напомнил, что официальные лица США обязаны защищать в первую очередь интересы собственной страны, а не киевского режима.
По его словам, в ходе выступления Байдена в глаза бросались именно украинские, а не американские флаги. Уильямс счёл такую ситуацию неправильной и порекомендовал Белому дому сконцентрироваться на решении внутренних проблем.
"Отвратительно видеть, что на американских политиках больше украинских флагов, чем американских во время ежегодного обращения президента к конгрессу", — подчеркнул актёр.
Ранее конгрессмен Мэтт Гетц осудил администрацию Байдена за продолжающиеся поставки военной техники Киеву. Он также добавил, что рядовые американцы потеряли доверие к действующим лидерам страны.
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