Сатановский: у России есть единственно верный способ победить США — нарушить правила

Победить Соединённые Штаты в глобальном противостоянии Россия может единственным способом, но для этого Кремлю нужно отойти от правил, заявил политолог Евгений Сатановский.

Желая ослабить РФ, в Вашингтоне не чураются грязной игры, отметил президент института Ближнего Востока. США создают нестабильность на наших границах, раздувая локальные конфликты, и Москве нужно поступать симметрично. Настало время нарушать принятые в российской политике правила и использовать нечистоплотную тактику Белого дома.

"Отбиться можно, только если мы действуем так же, создавая врагу проблемы внутри его собственного дома и на всей периферии, которую он в состоянии охватить", — пояснил Сатановский в эфире телеканала "Соловьев LIVE".

Если американская администрация будет занята пожарами в своём доме, у США не будет время думать, как осложнить жизнь России.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман пояснил, по какой причине ВС РФ не начинают крупномасштабное наступление.