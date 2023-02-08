Победить Соединённые Штаты в глобальном противостоянии Россия может единственным способом, но для этого Кремлю нужно отойти от правил, заявил политолог Евгений Сатановский.
Желая ослабить РФ, в Вашингтоне не чураются грязной игры, отметил президент института Ближнего Востока. США создают нестабильность на наших границах, раздувая локальные конфликты, и Москве нужно поступать симметрично. Настало время нарушать принятые в российской политике правила и использовать нечистоплотную тактику Белого дома.
"Отбиться можно, только если мы действуем так же, создавая врагу проблемы внутри его собственного дома и на всей периферии, которую он в состоянии охватить", — пояснил Сатановский в эфире телеканала "Соловьев LIVE".
Если американская администрация будет занята пожарами в своём доме, у США не будет время думать, как осложнить жизнь России.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман пояснил, по какой причине ВС РФ не начинают крупномасштабное наступление.
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