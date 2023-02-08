Президент США Джо Байден заявил, что спецоперация России на Украине стала для Вашингтона и всего мира "испытанием века".
По словам американского лидера, Вашингтон продолжит поддерживать Киев столько, "сколько потребуется".
"Это стало испытанием на века — испытанием для Америки, испытанием для мира, — заявил Байден на выступлении перед конгрессменами. — Наша страна работает над тем, чтобы было больше свободы, больше достоинства и больше мира не только в Европе, но и везде".
Байден подчеркнул, что именно Вашингтон "объединил" Североатлантический альянс и повёл "за собой" в глобальную коалицию.
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