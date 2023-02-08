Байден назвал спецоперацию России на Украине "испытанием века"

Президент США Джо Байден заявил, что спецоперация России на Украине стала для Вашингтона и всего мира "испытанием века".

По словам американского лидера, Вашингтон продолжит поддерживать Киев столько, "сколько потребуется".

"Это стало испытанием на века — испытанием для Америки, испытанием для мира, — заявил Байден на выступлении перед конгрессменами. — Наша страна работает над тем, чтобы было больше свободы, больше достоинства и больше мира не только в Европе, но и везде".

Байден подчеркнул, что именно Вашингтон "объединил" Североатлантический альянс и повёл "за собой" в глобальную коалицию.