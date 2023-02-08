SCMP: Тайвань испытал дальнобойную ракету, способную достать до Китая

Тайвань испытал ракету, которая способна долететь до восточных и центральных городов КНР. сообщили аналитики. Дальность крылатого снаряда около 1200 километров.

Согласно информации, крылатая ракета класса "земля-земля" способна долететь как минимум до нескольких китайских городов.

"Hsiung Feng IIE увеличенной дальности, которая способна поражать цели на расстоянии до 1200 километров (746 миль) — достаточно далеко, чтобы достичь крупных городов на материке, таких как Циндао на восточном побережье или Ухань в центре", — передаёт South China Morning Post.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление американской разведки о том, что якобы власти Китая отдали приказ армии готовиться к военной спецоперации в Тайване.