Milliyet: США стали "глашатаем катастрофы" в украинском конфликте ради собственного ВПК

США намеренно втянули НАТО в украинский конфликт, чтобы за счёт продажи оружия поднять свой военно-промышленный комплекс, заявили турецкие аналитики.

По словам авторов, Вашингтон стал "глашатаем" настоящей катастрофы.

"США готовы выступать глашатаем настоящей катастрофы. Причём с самого начала. Поэтому США, наблюдающие за происходящим издалека, должно быть, радостно потирают руки. Потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше она становится зависимой", — пояснили аналитики издания Milliyet.

Руками украинцев и за счёт обновления запасов оружия в странах НАТО Штаты зарабатывают огромные деньги, продвигая свою технику:

военные самолёты,

танки,

ПВО