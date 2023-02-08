США намеренно втянули НАТО в украинский конфликт, чтобы за счёт продажи оружия поднять свой военно-промышленный комплекс, заявили турецкие аналитики.
По словам авторов, Вашингтон стал "глашатаем" настоящей катастрофы.
"США готовы выступать глашатаем настоящей катастрофы. Причём с самого начала. Поэтому США, наблюдающие за происходящим издалека, должно быть, радостно потирают руки. Потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше она становится зависимой", — пояснили аналитики издания Milliyet.
Руками украинцев и за счёт обновления запасов оружия в странах НАТО Штаты зарабатывают огромные деньги, продвигая свою технику:
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