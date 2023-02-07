В ООН заявили, что около 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи.
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что более 7 тыс. мирных граждан погибли в ходе украинского конфликта. Он подчеркнул, что это только те данные, которые точно известны специалистам ООН. В реальности эта цифра может быть больше.
Помимо 8 млн украинцев, которые уже выехали в соседние страны, 5,3 млн жителей стали беженцами внутри страны. Гриффитс отметил, что украинский конфликт привёл к появлению самого большого количества беженцев в Европе после Второй мировой войны.
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