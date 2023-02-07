NYT: Россия и Украина не могут начать мирные переговоры из-за действий США

США поставляют вооружение в Киев, усугубляя конфликт на Украине. Более того, действия Вашингтона мешают мирным переговорам Москвы и киевского руководства. Об этом заявил обозреватель New York Times Кристофер Колдуэлл.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден не заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Однако стратегия главы Белого дома имеет дурную славу — эскалацию.

"После определённого момента, США уже не "помогают", "советуют" или "поставляют". Они заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя", — указал аналитик.

Колдуэлл отметил, что роль Вашингтона в конфликте "более активная", чем просто реагирование на требования Киева о помощи. Кроме этого, украинская армия уже близка к поражению, поскольку в подобных конфликтах выигрывает та сторона, у которой больше демографических и промышленных ресурсов, считает эксперт.