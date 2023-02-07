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Главе Минобороны Дании стало плохо после посещения Украины

Мир

Министр обороны Дании 49-летний Якоб Эллеманн-Йенсен пожаловался на самочувствие. Здоровье представителя Дании пошатнулось после визита на Украину, сообщает EADaily.

Главе Минобороны Дании стало плохо после посещения Украины

Представитель военного ведомства Дании был вынужден взять отпуск на неопределённый срок, так как почувствовал себя плохо. Он пожаловался на головокружение и головную боль.

"Я был необычайно занят в течение длительного времени. Теперь моë тело посылает сигнал, что пора сделать перерыв", — объяснил министр обороны.

Украину Эллеманн-Йенсен посетил 30 января. Там он встретился с Владимиром Зеленским.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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