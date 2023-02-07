Главе Минобороны Дании стало плохо после посещения Украины

Министр обороны Дании 49-летний Якоб Эллеманн-Йенсен пожаловался на самочувствие. Здоровье представителя Дании пошатнулось после визита на Украину, сообщает EADaily.

Представитель военного ведомства Дании был вынужден взять отпуск на неопределённый срок, так как почувствовал себя плохо. Он пожаловался на головокружение и головную боль.

"Я был необычайно занят в течение длительного времени. Теперь моë тело посылает сигнал, что пора сделать перерыв", — объяснил министр обороны.

Украину Эллеманн-Йенсен посетил 30 января. Там он встретился с Владимиром Зеленским.