Ветеран США Ноктис Дрейвен: у Украины нет никаких шансов на поле боя

Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, судя по провальной операции ВСУ под Артёмовском. Об этом заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен. Однако западные страны не успокоятся после победы российской армии, считает он.

"Россия возьмёт Украину, не сомневайтесь, но на этом дело не закончится", — сказал он.

По мнению эксперта, после победы России западный мир ждёт "эскалация пропаганды", которая будет нацелена на развитие войны между Москвой и Вашингтоном.