Матвийчук: ВСУ расстреляли польских наёмников в Угледаре из-за национального противоборства

Боевики ВСУ расстреляли польских наёмников в Угледаре. Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что конфликт произошёл из-за того, что поляки почувствовали себя хозяевами на Украине. Они начали выдвигать претензии и диктовать свои условия украинцам, считает аналитик. Однако в рядах ВСУ есть много националистов, которые считают появление польских наёмников вызовом.

"Это дошло до национального противоборства. Я полагаю, что последователи идеологии борьбы с Польшей их уничтожают, чтобы подчеркнуть свою важность, своё место на этой земле", — указал Матвийчук в беседе с Царьградом.

Эксперт подчеркнул, что планы Польши относительно Западной Украины ещё сильнее обостряет противостояние.