Штурмовики ВДВ и добровольцы РФ прорываются вглубь ВСУ при поддержке артиллерии и боевых машин десанта (БМД-2).
Союзные силы продолжают штурм опорных пунктов противника. Благодаря слаженной работе артиллерии, БМД-2 и БПЛА штурмовым группам удаётся брать опорники ВСУ.
"Мы не отступаем, мы идём вперёд. По чуть-чуть, потихоньку, но всё равно, не останавливаясь, добиваемся своей цели", — рассказал снайпер с позывным "Хлыст".
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