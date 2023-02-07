РВ: ВДВ и добровольцы РФ штурмуют ВСУ при поддержке артиллерии, БПЛА и БМД-2

Штурмовики ВДВ и добровольцы РФ прорываются вглубь ВСУ при поддержке артиллерии и боевых машин десанта (БМД-2).

Союзные силы продолжают штурм опорных пунктов противника. Благодаря слаженной работе артиллерии, БМД-2 и БПЛА штурмовым группам удаётся брать опорники ВСУ.

"Мы не отступаем, мы идём вперёд. По чуть-чуть, потихоньку, но всё равно, не останавливаясь, добиваемся своей цели", — рассказал снайпер с позывным "Хлыст".