Европейские страны не дадут своего согласия на вхождение Украины в ЕС. Так считает глава департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян, изложивший свои аргументы в интервью Global Times.
Хунцзян уверен, что украинский президент Владимир Зеленский отнесётся к саммиту ЕС в феврале как к месту, на котором можно устроить очередное политическое шоу. Однако политолог считает, что во Франции и Германии на сей раз не впечатлятся игрой Зеленского.
"Однако старая Европа, такая как Франция и Германия, вряд ли подыграет ему из страха перед Россией, не желая терять пространство для маневра", — написал Хунцзян.
Эксперт убеждён, что Зеленского пригласили, чтобы как-то смягчить разочарование Киева от предыдущих неудачных переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
Ранее стало известно, что Зеленского пригласили принять участие во внеочередном саммите ЕС, посвящённом экономическому кризису в Европе и украинскому кризису.
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