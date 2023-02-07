Global Times: Германия и Франция не поддержат вступление Украины в Евросоюз

Европейские страны не дадут своего согласия на вхождение Украины в ЕС. Так считает глава департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян, изложивший свои аргументы в интервью Global Times.

Хунцзян уверен, что украинский президент Владимир Зеленский отнесётся к саммиту ЕС в феврале как к месту, на котором можно устроить очередное политическое шоу. Однако политолог считает, что во Франции и Германии на сей раз не впечатлятся игрой Зеленского.

"Однако старая Европа, такая как Франция и Германия, вряд ли подыграет ему из страха перед Россией, не желая терять пространство для маневра", — написал Хунцзян.

Эксперт убеждён, что Зеленского пригласили, чтобы как-то смягчить разочарование Киева от предыдущих неудачных переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что Зеленского пригласили принять участие во внеочередном саммите ЕС, посвящённом экономическому кризису в Европе и украинскому кризису.