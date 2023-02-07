Конгрессмен Мэтт Гетц раскритиковал администрацию американского лидера Джо Байдена за политику в отношении Украины. Как заявил республиканец, на поддержку Киева, которая не относится к национальным интересам Штатов, уходит десятки миллиардов долларов.
Вместе с этим политик отметил, что такая ситуация положительно влияет на корпорации, которые производят военную технику. Ещё Гетц осудил власти за отправку всё более сильного оружия украинской армии.
"Есть ли какой-нибудь предел?" — задался вопросом республиканец, слова которого приводит Fox News.
Также конгрессмен подчеркнул, что граждане США не доверяют нынешним лидерам.
Ранее сообщалось, что Киев получил от Вашингтона первые машины M88A2 Hercules.
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