Автор стратегии Пентагона по вторжению в Ирак: США не ждут военного успеха Киева

НАТО продолжает поддерживать украинцев, чтобы ослабить Россию, хотя и не верит в военный успех ВСУ. Об этом написал один из авторов военной доктрины "Шок и трепет", офицер армии США в отставке Харлан Ульман в статье для The Hill.

По его мнению, в Киеве уверены, что смогут переломить ситуацию на фронте и даже, возможно, захватить Крым с большей военной помощью Запада. Однако на это Пентагон смотрит со скептицизмом, считает политолог.

Даже увеличенные поставки оружия не смогут изменить ход конфликта в краткосрочной перспективе, так как у США и НАТО недостаточно сил и средств, заметил эксперт.

Цена такого варианта для Запада будет исчисляться сотнями миллиардов долларов и превысит возможности НАТО и США по своевременной поставке, чтобы изменить ситуацию до конца года, заключил аналитик.