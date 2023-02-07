Депутат из Франции: Запад уже не поддерживает Украину, а разрушает Россию

То, что делает сегодня Запад, имеет своей целью не поддержать Украину, а разрушить Россию. Такое мнение высказал депутат французского парламента, глава политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

Парламентарий отметил, что раньше он выказывал поддержку Киеву, однако теперь всё, что делает коллективный Запад, направлено на то, чтобы раздавить Россию. Депутат добавил, что в итоге будет уничтожена сама Европа.

"Я поддерживал Украину в ее стремлении защищаться. Но теперь это более не является таковым, теперь это действия, направленные на разрушение России. Это сумасшествие, и это противоречит нашим национальным интересам. Главными победителями будут Китай и США, мы уничтожаем Европу", — сказал Дюпон-Эньян в эфире телеканала Europe 1.

Он напомнил, что Франция не должна становиться частью этого конфликта, потому что в противном случае будущее Европы оказывается под угрозой.

В заключение депутат призвал стороны постараться договориться по поводу Украины, предоставив Донбассу автономию, а самой Незалежной — нейтралитет.