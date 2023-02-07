Командир специального отряда "Ахмат" Апты Алаудинов не исключает, что в рядах украинской армии находятся не обычные иностранные наёмники, а кадровые солдаты НАТО.
"Если бы это были обычные, стандартные наёмники, я не думаю, что для того, чтобы вытащить одно тело такого наёмника, клали бы сотни украинских военных", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Запорожскую область намерены приехать иностранные добровольцы и встать на сторону российской армии для участия в боевых действиях против ВСУ.
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