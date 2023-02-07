Комбат Алаудинов заявил, что в Донбассе могут воевать кадровые военные НАТО

Командир специального отряда "Ахмат" Апты Алаудинов не исключает, что в рядах украинской армии находятся не обычные иностранные наёмники, а кадровые солдаты НАТО.

"Если бы это были обычные, стандартные наёмники, я не думаю, что для того, чтобы вытащить одно тело такого наёмника, клали бы сотни украинских военных", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Запорожскую область намерены приехать иностранные добровольцы и встать на сторону российской армии для участия в боевых действиях против ВСУ.