В Киеве не сомневаются, что рано или поздно США согласятся передать Киеву истребители F-16. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Украинский чиновник назвал поставку военных самолётов из США "делом времени".
"Это лишь вопрос времени, когда мы получим F-16… Они определенно будут доставлены. К сожалению, пока мы теряем наших людей", — сказал Данилов в эфире телеканала CNN.
Ранее президент США Джо Байден отказался передавать украинской армии истребители F-16. При этом же на этот же вопрос французский лидер Эммануэль Макрон ответил не столь категорично, отметив, что допускает возможность передачи Украине боевых самолётов, и, возможно, согласится помочь с подготовкой пилотов ВСУ.
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