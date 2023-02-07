В Польше начало работать "Антивоенное движение", цели которого — продвижение мирных инициатив и минимизация участия в русско-украинском конфликте. Об этом информирует Myśl Polska.
Движение объединяет жителей Польши, выступающих против политики правительства Матеуша Моравецкого, которая нацелена на разжигание военного конфликта.
Прошедшая встреча участников в штаб-квартире издательства 3DOM Влодзимежа Скалика показала, что действия нынешних властей республики опасны для польского народа и государства. На собрании объявили об организации ряда мероприятий.
"Мы будем проводить масштабные акции, начиная от издания книг, брошюр, создания рекламных щитов, баннеров и мемов. По всей Польше будет появляться информация о реальных угрозах", — сказал политолог Лешек Сыкульский.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.