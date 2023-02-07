Myśl Polska: жители Польши создали "Антивоенное движение" против вмешательства в СВО на Украине

В Польше начало работать "Антивоенное движение", цели которого — продвижение мирных инициатив и минимизация участия в русско-украинском конфликте. Об этом информирует Myśl Polska.

Движение объединяет жителей Польши, выступающих против политики правительства Матеуша Моравецкого, которая нацелена на разжигание военного конфликта.

Прошедшая встреча участников в штаб-квартире издательства 3DOM Влодзимежа Скалика показала, что действия нынешних властей республики опасны для польского народа и государства. На собрании объявили об организации ряда мероприятий.

"Мы будем проводить масштабные акции, начиная от издания книг, брошюр, создания рекламных щитов, баннеров и мемов. По всей Польше будет появляться информация о реальных угрозах", — сказал политолог Лешек Сыкульский.