Политолог Соскин: с наступлением морозов на Украине Путин "откалибрует" Львов

Жители Западной Украины зря надеются, что боевые действия их не коснутся, заявил украинский политолог, бывший советник правительства Незалежной Олег Соскин.

Специалист заверил, что удар будет нанесён "как начнутся морозы", причём атаку ВКС РФ осуществят крылатыми ракетами "Калибр", против которых украинское ПВО беззащитно.

"Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) по Львову, по центру, обязательно вжарит. Вот я хочу посмотреть, что тогда будет", — отметил Соскин в своём видеоблоге.

Причиной атаки станет не только "напыщенность галичан", уточнил эксперт, но и растущее влияние греко-католической церкви в западных областях Украины.

Ранее бывший глава украинского правительства предсказал скорый коллапс энергосистемы страны, после чего Незалежная станет непригодной для жизни.