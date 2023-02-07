В ближайшее время всю энергосистему Украины ждёт полный коллапс, и гражданам придётся либо покидать страну, либо учиться жить без электричества, заявил бывший глава правительства Незалежной Николай Азаров.
"Украинцы уже привыкли к веерным отключениям, но электричества в Украине явно не хватает. Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а это значит, что страна вообще станет непригодной для проживания", — написал экс-премьер на своей странице в соцсети.
Он уточнил, что энергокризис коснётся не только Украины: вместе с гуманитарным и миграционным кризисом в Европе нельзя исключать разрушения ядерных реакторов, прорывов плотин ГЭС и серьёзнейшего продовольственного кризиса.
Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман объяснил, что российская армия не начинает крупномасштабное наступление, потому что жалеет украинцев.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.