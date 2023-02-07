Экс-премьер Украины Азаров: нашу энергосеть ждёт коллапс, страна станет непригодной для жизни

В ближайшее время всю энергосистему Украины ждёт полный коллапс, и гражданам придётся либо покидать страну, либо учиться жить без электричества, заявил бывший глава правительства Незалежной Николай Азаров.

"Украинцы уже привыкли к веерным отключениям, но электричества в Украине явно не хватает. Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а это значит, что страна вообще станет непригодной для проживания", — написал экс-премьер на своей странице в соцсети.

Он уточнил, что энергокризис коснётся не только Украины: вместе с гуманитарным и миграционным кризисом в Европе нельзя исключать разрушения ядерных реакторов, прорывов плотин ГЭС и серьёзнейшего продовольственного кризиса.

Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман объяснил, что российская армия не начинает крупномасштабное наступление, потому что жалеет украинцев.