ISW: Россия торопится начать решающее наступление на Украине, чтобы успеть до прибытия западного оружия

Российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов — прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле. Такой вывод делают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По мнению военных экспертов из США, именно фактор распутицы помешал российским механизированным манёврам весной 2022 года.

Заметим, на Украине официальные лица считают, что российские войска готовятся к крупномасштабному решающему наступлению на востоке в середине-конце февраля.