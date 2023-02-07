РИА Новости: Украина верна себе и кусает кормящую руку

Украинские соцсети пестрят многочисленными комментариями разной степени злорадства в адрес Турции, которая переживает трагедию с землетрясением. Обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис считает, что причиной этого являются сотрудничество Анкары с Москвой и привлечение туристов РФ.

Несмотря на то, что Турция оказывает военную помощь ВСУ, это не имеет значения для украинцев из-за российско-турецкого взаимодействия.

Киев верит, что поток помощи будет длиться бесконечно, а не иссякнет с исчерпанием её полезности для Запада в противостоянии с Россией. Украина кусает кормящую руку, отмечает Алкснис.

"Впрочем, дальновидность и стратегическое мышление — это точно не про Украину. В отличие от ненависти", — заключила обозреватель.