С тюрьме сирийского города Раджу на северо-западе страны после землетрясения произошел мятеж. Воспользовавшись всеобщей паникой, заключенные захватили учреждение. Об этом сообщает агентство AFP.
По его информации, на свободе оказалась часть заключённых. Среди них 20 боевиков ИГИЛ*. Они воспользовались треснувшими после землетрясения воротами и проломами в стенах.
Как пишет агентство, тюрьма контролируется террористическими группировками. Из двух тысяч заключенных около 1,3 тысячи являются сторонниками "Исламского государства".
Ранее Pravda.Ru писала, что мощное землетрясение в Турции было предсказано учёными еще 3 февраля.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.