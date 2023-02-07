Из сирийской тюрьмы после землетрясения сбежали 20 опасных боевиков ИГИЛ*

С тюрьме сирийского города Раджу на северо-западе страны после землетрясения произошел мятеж. Воспользовавшись всеобщей паникой, заключенные захватили учреждение. Об этом сообщает агентство AFP.

По его информации, на свободе оказалась часть заключённых. Среди них 20 боевиков ИГИЛ*. Они воспользовались треснувшими после землетрясения воротами и проломами в стенах.

Как пишет агентство, тюрьма контролируется террористическими группировками. Из двух тысяч заключенных около 1,3 тысячи являются сторонниками "Исламского государства".

Ранее Pravda.Ru писала, что мощное землетрясение в Турции было предсказано учёными еще 3 февраля.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ