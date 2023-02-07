Маск: большинство людей в мире не замечают опасности расширения конфликта на Украине

Многие люди в разных странах мира не замечают опасности эскалации в ходе украинского конфликта, следует из заявления американского бизнесмена, основателя SpaceX Илона Маска.

Предприниматель предупредил о возможном ухудшении ситуации вокруг Украины в комментариях под постом журналиста Люка Рудковски, призвавшего Запад избежать Третьей мировой войны.

"Большинство людей не замечают опасности", — написал Маск в Twitter*.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил о возможном расширении украинского конфликта. Он допустил вероятность начала "широкомасштабной войны" из-за накопившихся в мире проблем. Кроме того, генсек ООН отметил, что предпосылок для возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной на сегодняшний день нет.

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