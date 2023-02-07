Financial Times: Европа не успевает производить боеприпасы для Украины

Европейские страны сталкиваются с трудностями сохранения необходимого темпа производства боеприпасов для Украины из-за нехватки сырья и производственных мощностей. Об этом рассказал изданию Financial Times исполнительный директор норвежской компании, производящей боеприпасы, Мортен Брандтзег.

По его словам, давление на производителей не стало меньше из-за того, что сохраняются узкие места в цепочке поставок после пандемии коронавируса.

Также не хватает производственных мощностей и критически важного сырья для некоторых взрывчатых веществ, что сдерживает усилия по увеличению производства, отметил собеседник издания.

Украинская армия расходует 5-6 тысяч боеприпасов в день, что существенно превышает ежегодный объем производства снарядов небольшого европейского государства до начала СВО. Кроме того, время доставки оружия тоже увеличилось, заключил он.