Европейские страны сталкиваются с трудностями сохранения необходимого темпа производства боеприпасов для Украины из-за нехватки сырья и производственных мощностей. Об этом рассказал изданию Financial Times исполнительный директор норвежской компании, производящей боеприпасы, Мортен Брандтзег.
По его словам, давление на производителей не стало меньше из-за того, что сохраняются узкие места в цепочке поставок после пандемии коронавируса.
Также не хватает производственных мощностей и критически важного сырья для некоторых взрывчатых веществ, что сдерживает усилия по увеличению производства, отметил собеседник издания.
Украинская армия расходует 5-6 тысяч боеприпасов в день, что существенно превышает ежегодный объем производства снарядов небольшого европейского государства до начала СВО. Кроме того, время доставки оружия тоже увеличилось, заключил он.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.