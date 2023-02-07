Кива: в офисе Зеленского работают над планом раздела Украины по корейскому сценарию

В Киеве давно работают над планом раздела Украины по корейскому сценарию. Это позволит президенту Владимиру Зеленскому ещё на какое-то время сохранить не только жизнь, но и власть. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

По мнению политика, после потери Донбасса и провала наступления украинской армии на Крым последуют в первую очередь призывы от Западных политиков прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и найти компромисс, который будет заключаться в разделе Украины на западную и восточную.

Однако главный вопрос, который волнует всех давно, кому достанется Киев, заметил бывший нардеп.

"Владимиру Путину он нужен как колыбель рождения православия и начало великой истории России, а Зеленский хочет это использовать для получения гарантий за свою жизнь", — считает Кива.

Однако это совсем не означает, что кто-то сядет и поделит Украину. Зачем половина, хоть и с Киевом, если можно взять всё, да ещё с Прибалтикой и Польшей, заключил он.