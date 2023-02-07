Власти США и Китая мирно урегулируют инцидент с аэростатом, если Пекин заставит РФ остановить спецоперацию на Украине, следует из заявления американского конгрессмена Роба Портмана.
По словам республиканца, Китаю и США предстоит решить множество проблем, которые возникли в отношениях между государствами. При этом он предложил Пекину сделать первый шаг для нормализации общения с Белым домом.
"Самое простое решение для них — сказать России, чтобы она остановилась. Это было бы логично", — отметил политик во время конференции Коалиции за глобальное лидерство Соединённых Штатов Америки.
Как подчеркнул Портман, Китаю не нужно присоединяться к военной помощи Запада Украине, однако ему следует призвать Москву завершить боевые действия. Это мгновенно улучшит отношения Пекина и Вашингтона, резюмировал конгрессмен.
Ранее стало известно, что американская система ПВО сбила китайский аэростат, который проник в воздушное пространство США.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.