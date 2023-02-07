Россия не претендует на все украинские территории, ведь главная цель спецоперации — демилитаризация, денацификация и нейтралитет Украины. Об этом сообщил политик из США Джеффри Янг.
По его словам, в Кремле вряд ли размышляют на тем, как включить в состав РФ Западную Украину, в том числе Львовскую область.
"Считаю, что Россия хочет демилитаризации, денацификации и нейтралитета Западной Украины", — подчеркнул Янг в своих соцсетях.
Он напомнил, что Москва неоднократно призывала Североатлантический альянс прекратить расширение на восток. Как пояснил политик, Россия намерена добиться вывода военных НАТО с украинских регионов.
Ранее Янг назвал правительство США самым отвратительным в мире. Он отметил, что в высших политических кругах страны процветает коррупция.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.