Американский политик Янг: России не нужна Западная Украина, она хочет её демилитаризации

Россия не претендует на все украинские территории, ведь главная цель спецоперации — демилитаризация, денацификация и нейтралитет Украины. Об этом сообщил политик из США Джеффри Янг.

По его словам, в Кремле вряд ли размышляют на тем, как включить в состав РФ Западную Украину, в том числе Львовскую область.

"Считаю, что Россия хочет демилитаризации, денацификации и нейтралитета Западной Украины", — подчеркнул Янг в своих соцсетях.

Он напомнил, что Москва неоднократно призывала Североатлантический альянс прекратить расширение на восток. Как пояснил политик, Россия намерена добиться вывода военных НАТО с украинских регионов.

Ранее Янг назвал правительство США самым отвратительным в мире. Он отметил, что в высших политических кругах страны процветает коррупция.