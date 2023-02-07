В штате Нью-Йорк произошло сильнейшее за последние 40 лет землетрясение

В северо-западной части штата Нью-Йорк США зафиксировано землетрясение.

Телеканал NBC сообщает, что в округе Эри штата Нью-Йорк произошло землетрясение магнитудой 3,8. Подземные толчки чувствовались в районе Ниагарского водопада.

Согласно историческим наблюдениям, последний раз в данном районе фиксировали землетрясение магнитудой свыше 2,5 в 1983 году.

Число жертв землетрясения в Турции достигло 2316 человек, более 13 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести.