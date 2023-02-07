В северо-западной части штата Нью-Йорк США зафиксировано землетрясение.
Телеканал NBC сообщает, что в округе Эри штата Нью-Йорк произошло землетрясение магнитудой 3,8. Подземные толчки чувствовались в районе Ниагарского водопада.
Согласно историческим наблюдениям, последний раз в данном районе фиксировали землетрясение магнитудой свыше 2,5 в 1983 году.
Число жертв землетрясения в Турции достигло 2316 человек, более 13 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.