Главным бенефициаром конфликта России и Украины стала Великобритания, поскольку для неё успешные отношения РФ и Германии были "страшным сном". Так считает политический консультант Алексей Сахаров.
В беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" он отметил, что конфликт между РФ и Украиной спровоцировали на Западе.
Эксперт подчёркивает, что Британия не хотела иметь конкурента в Европе, поэтому она направила экономический и политический удары на Германию и другие сильные государства ЕС. Сахаров считает, что вторым заказчиком конфликта выступают США, но уже опосредованно.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.