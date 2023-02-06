Политэксперт Сахаров заявил, что Британия и США стали главными заказчиками конфликта между РФ и Украиной

Главным бенефициаром конфликта России и Украины стала Великобритания, поскольку для неё успешные отношения РФ и Германии были "страшным сном". Так считает политический консультант Алексей Сахаров.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" он отметил, что конфликт между РФ и Украиной спровоцировали на Западе.

Эксперт подчёркивает, что Британия не хотела иметь конкурента в Европе, поэтому она направила экономический и политический удары на Германию и другие сильные государства ЕС. Сахаров считает, что вторым заказчиком конфликта выступают США, но уже опосредованно.