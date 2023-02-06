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Вассерман: Зеленский использует трагедию в Турции для своей выгоды

Мир

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман считает, что Зеленский использует трагедию в Турции для своей выгоды.

Вассерман: Зеленский использует трагедию в Турции для своей выгоды

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии. Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях заявил, что Киев готов оказать помощь "дружественному турецкому народу".

Вассерман в беседе с корреспондентом iReactor прокомментировал слова украинского лидера. По мнению публициста, предложение Зеленского помочь турецкому народу является чистой воды формальностью.

"Прежде всего, это пропагандистское заявление. <…> Там сейчас нужны спасатели в очень большом количестве. Другое дело, я не уверен, что Зеленский имел в виду хоть что-то реальное, но теоретически такая возможность есть", — резюмировал Вассерман.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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