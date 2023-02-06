Foreign Affairs: РФ может применить ядерное оружие, если Украина окажется на пороге победы

Самый опасный момент наступит, когда Украина окажется на пороге победы, и президент РФ Владимир Путин почувствует, что может спасти ситуацию только путём беспрецедентной эскалации. В этом случае он может пойти на применение оружия массового поражения. Такое мнение высказали авторы издания Foreign Affairs, которые проанализировали риски использования Россией ядерного оружия.

Газета отметила "двусмысленность российской доктрины и протоколов", которые допускают любую трактовку.

Издание пишет, что российские лидеры, в том числе Путин, заявили, что не будут применять ядерное оружие в конфликте.

Однако российская военная доктрина даёт мало указаний на ситуацию, с которой РФ сталкивается в настоящее время на Украине, добавили эксперты FA.

По их мнению, ещё один опасный момент наступит, если военные или политики России решат, что прямая военная конфронтация с НАТО неизбежна.

"Это второе непредвиденное обстоятельство, которое западные политики должны активно пытаться смягчить, используя выверенную сдерживающую коммуникацию и военные манёвры, которые нельзя ошибочно истолковать как подготовку к операции против России", — предупреждают авторы публикации.