В районе Артёмовска (Бахмута) российскими силами 1 февраля ликвидирован боевик 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины Пётр Пузырь. Об этом сообщает военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.
Аналитик обратил внимание на сам факт того, что формирования бригады охраны Генштаба ВСУ используются для затыкания дыр в Артёмовске, что указывает на очень непростое положение украинских боевиков.
Ранее офицер ВСУ Денис Ярославский признал, что ВС РФ уже контролируют промзону Бахмута и частный сектор по реку. Он отметил, что российским военным удаётся прорывать небольшие участки фронта, а город постоянно находится под миномётным огнем.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.