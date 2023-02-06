Под Артёмовском уничтожен боевик бригады охраны Генштаба ВСУ Пётр Пузырь

В районе Артёмовска (Бахмута) российскими силами 1 февраля ликвидирован боевик 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины Пётр Пузырь. Об этом сообщает военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Аналитик обратил внимание на сам факт того, что формирования бригады охраны Генштаба ВСУ используются для затыкания дыр в Артёмовске, что указывает на очень непростое положение украинских боевиков.

Ранее офицер ВСУ Денис Ярославский признал, что ВС РФ уже контролируют промзону Бахмута и частный сектор по реку. Он отметил, что российским военным удаётся прорывать небольшие участки фронта, а город постоянно находится под миномётным огнем.