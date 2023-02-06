Глава Дагестана Меликов: "Мы готовы оказать Турции любую возможную помощь"

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования жителям Турции и заявил, что республика готова оказать любую возможную помощь.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

Меликов в своём блоге написал, что Дагестан скорбит вместе с Турцией и Сирией.

"Пусть присущие этим народам сила и стойкость помогут пройти через суровое испытание, а мы готовы оказать им любую возможную помощь", — написал Меликов.