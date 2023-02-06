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Глава Дагестана Меликов: "Мы готовы оказать Турции любую возможную помощь"

Мир

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования жителям Турции и заявил, что республика готова оказать любую возможную помощь.

Глава Дагестана Меликов: "Мы готовы оказать Турции любую возможную помощь"

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

Меликов в своём блоге написал, что Дагестан скорбит вместе с Турцией и Сирией.

"Пусть присущие этим народам сила и стойкость помогут пройти через суровое испытание, а мы готовы оказать им любую возможную помощь", — написал Меликов.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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