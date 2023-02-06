Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования жителям Турции и заявил, что республика готова оказать любую возможную помощь.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.
Меликов в своём блоге написал, что Дагестан скорбит вместе с Турцией и Сирией.
"Пусть присущие этим народам сила и стойкость помогут пройти через суровое испытание, а мы готовы оказать им любую возможную помощь", — написал Меликов.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.