Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом впервые после разрыва отношений в 2022 году.
Пресс-служба Мицотакис сообщила, что политики поговорили впервые с мая 2022 года. В ходе телефонного разговора премьер Греции выразил соболезнования правительства и греческого народа в связи с человеческими жертвами из-за землетрясения. Мицотакис заявил, что Греция готова оказать Турции всевозможную помощь.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.