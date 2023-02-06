Премьер Греции Мицотакис поговорил с Эрдоганом впервые после разрыва отношений в 2022 году

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом впервые после разрыва отношений в 2022 году.

Пресс-служба Мицотакис сообщила, что политики поговорили впервые с мая 2022 года. В ходе телефонного разговора премьер Греции выразил соболезнования правительства и греческого народа в связи с человеческими жертвами из-за землетрясения. Мицотакис заявил, что Греция готова оказать Турции всевозможную помощь.