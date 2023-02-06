Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов рассказал Pravda.Ru, может ли землетрясение, которое произошло в Турции, помешать планам Москвы и Анкары создать газовый хаб.

"Землетрясение навряд ли помешает реализации этого проекта. Здесь, скорее, есть различные политические факторы, которые могут либо замедлить, либо ускорить его воплощение в жизнь. Дело о том, что Турция продолжает проводить политику дипломатической игры на противостоянии России и Запада, а также поставляет вооружение Киеву. И эти события влияют на все проекты, в том числе и на этот хаб в Турции. Его реализация будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Украине", — заявил Долгов.