Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов рассказал Pravda.Ru, может ли землетрясение, которое произошло в Турции, помешать планам Москвы и Анкары создать газовый хаб.
"Землетрясение навряд ли помешает реализации этого проекта. Здесь, скорее, есть различные политические факторы, которые могут либо замедлить, либо ускорить его воплощение в жизнь. Дело о том, что Турция продолжает проводить политику дипломатической игры на противостоянии России и Запада, а также поставляет вооружение Киеву. И эти события влияют на все проекты, в том числе и на этот хаб в Турции. Его реализация будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Украине", — заявил Долгов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения, которое произошло в стране, погибли более 900 человек, ещё свыше пяти тысяч пострадали.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.