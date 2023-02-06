Премьер Польши Моравецкий обратился к Зеленскому с просьбой передать ему часть Украины

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом на время передать территорию Западной Украины под протекторат Польши для защиты от России. Об этом пишет "Царьград".

По мнению Моравецкого, Россия "нападать" на страну, которая находится под защитой НАТО, не осмелится.

"Западные территории Украины будут в безопасности, если временно перейдут под протекторат польского государства», – сказал он.

Эту новость прокомментировал в своём Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.

Он напомнил, что предсказывал ранее такой вариант развития событий. Поляки пришли за своими землями, добавил политик.