Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Актриса Екатерина Моргунова раскрыла секреты создания номеров для шоу "Однажды в России"
Марков о визите Путина в Псков: хочет посоветоваться душой с Богом перед очень важным решением
NC: на Западе не придали значения заявлению Лаврова от 26 декабря — и зря
Прохватилов: землетрясение как в Турции может устроить геофизическое оружие
В Турции жертвами землетрясения стали 1121 человек
Эксперт рассказала, как можно быстро и легко худеть на булгуре
Основатель группы "Агата Кристи" поддержал слова Игоря Матвиенко о современных патриотических песнях
Врач: "Избыток Омеги-6 в организме вызывает воспаления"
Юрист Соловьёв заявил, что на реализацию закона о сборе генома у заключённых требуется много денег

Fox News: решение Байдена поставить танки Abrams ВСУ говорит о провале стратегии Белого дома

Мир

Бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер считает, что решение президента США Джо Байдена поставить Украине современные танки Abrams указывает на провал тактики Вашингтона в отношении Киева. Своё мнение она высказала в эфире телеканала Fox News.

Fox News: решение Байдена поставить танки Abrams ВСУ говорит о провале стратегии Белого дома

Такой шаг угрожает самим США, отметила разведчица.

Она заявила, что Байден и его команда безопасности потерпели неудачу в своём текущем планировании по вопросу Украины.

Белый дом наивно полагает, что танки Abrams, которые Вашингтон обещал передать Киеву, смогут повлиять на исход конфликта на полях сражений, добавила Коффлер.

По её мнению, американский лидер не учитывает того факта, что "президент РФ Владимир Путин — не идиот", и Москва проработает контрмеры, чтобы не дать новой технике НАТО стать переломным моментов для киевского режима.

Постоянный отток американского оружия, в которое встроены сверхсекретные технологии, повышает риск утечки информации, что может обернуться серьёзной угрозой для безопасности США, заключила спикер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ

Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.

Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Sabah: США полностью обезоружены, а угроз Вашингтона в мире больше не боятся
Читатели Daily Mail согласились, что российские "Цирконы" заткнут Запад
Люди ощущают себя старыми из-за психологических проблем Сергей Лебедев История о том, как мем в Telegram переполошил укропропагандистов Ольга Лебедева Знак зодиака 6 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
Жданов: ВС РФ перебросили в зону СВО экспериментальный истребитель "Леопардов"
Politico: военные ВСУ заявили, что покидают позиции из-за нехватки бойцов и боеприпасов
Politico: военные ВСУ заявили, что покидают позиции из-за нехватки бойцов и боеприпасов
Последние материалы
Психолог о безответной любви: "Свергните свой объект обожания с пьедестала"
Марков о визите Путина в Псков: хочет посоветоваться душой с Богом перед очень важным решением
NC: на Западе не придали значения заявлению Лаврова от 26 декабря — и зря
Прохватилов: землетрясение как в Турции может устроить геофизическое оружие
В Турции жертвами землетрясения стали 1121 человек
Эксперт рассказала, как можно быстро и легко худеть на булгуре
Основатель группы "Агата Кристи" поддержал слова Игоря Матвиенко о современных патриотических песнях
Врач: "Избыток Омеги-6 в организме вызывает воспаления"
Юрист Соловьёв заявил, что на реализацию закона о сборе генома у заключённых требуется много денег
Геофизик рассказал, что землетрясение с магнитудой до 4,5 сегодня наблюдалось и в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников