Fox News: решение Байдена поставить танки Abrams ВСУ говорит о провале стратегии Белого дома

Бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер считает, что решение президента США Джо Байдена поставить Украине современные танки Abrams указывает на провал тактики Вашингтона в отношении Киева. Своё мнение она высказала в эфире телеканала Fox News.

Такой шаг угрожает самим США, отметила разведчица.

Она заявила, что Байден и его команда безопасности потерпели неудачу в своём текущем планировании по вопросу Украины.

Белый дом наивно полагает, что танки Abrams, которые Вашингтон обещал передать Киеву, смогут повлиять на исход конфликта на полях сражений, добавила Коффлер.

По её мнению, американский лидер не учитывает того факта, что "президент РФ Владимир Путин — не идиот", и Москва проработает контрмеры, чтобы не дать новой технике НАТО стать переломным моментов для киевского режима.

Постоянный отток американского оружия, в которое встроены сверхсекретные технологии, повышает риск утечки информации, что может обернуться серьёзной угрозой для безопасности США, заключила спикер.