Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в Казахстане

На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Эпицентр находился в 628 км на запад от Алматы. Подземные толчки ощутили также в Шымкенте и Таразе. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на сейсмологов.

Напомним, что в ночь на 6 февраля сильнейшее землетрясение произошло в Турции и Сирии. Его магнитуда была 7,4 балла. По данным на 17.00 мск число жертв превысило 1,2 тысячи человек. Некоторые города оказались полностью разрушены.

Группировка МЧС России вылетела в зону землетрясения в Турции и Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Pravda.Ru писала, что мощное землетрясение в Турции было предсказано учёными еще 3 февраля.