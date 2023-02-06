Пилько: Трагедия на Ближнем Востоке сплотила на время Сирию, Турцию и Израиль

Трагедия на Ближнем Востоке может способствовать разрядке напряжённости (хотя бы формальной) в отношениях между Сирией, Турцией и Израилем, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

"Впервые в истории израильские спасатели будут работать на сирийской территории, как и турецкие. На помощь Турции для ликвидации последствий землятресения прибывают отряды спасателей из разных стран. Как обычно во время трагических событий работает международная солидарность", — пишет Пилько.

Историк отметил, что борьба с последствиями землетрясения потеснила в новостных сводках даже новости о спецоперации на Украине, предположив, что тема землетрясения будет доминировать в новостях ещё несколько дней.

Отдельно Пилько отметил, что в ближайшее время стоит ожидать очередного удара по энергетической инфраструктуре Украины.

"Все ожидают какой-то развязки по Украине и последние события позволяют предположить, что к годовщине начала военной операции произойдёт что-то значимое", — написал историк.