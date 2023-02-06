Трагедия на Ближнем Востоке может способствовать разрядке напряжённости (хотя бы формальной) в отношениях между Сирией, Турцией и Израилем, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.
"Впервые в истории израильские спасатели будут работать на сирийской территории, как и турецкие. На помощь Турции для ликвидации последствий землятресения прибывают отряды спасателей из разных стран. Как обычно во время трагических событий работает международная солидарность", — пишет Пилько.
Историк отметил, что борьба с последствиями землетрясения потеснила в новостных сводках даже новости о спецоперации на Украине, предположив, что тема землетрясения будет доминировать в новостях ещё несколько дней.
Отдельно Пилько отметил, что в ближайшее время стоит ожидать очередного удара по энергетической инфраструктуре Украины.
"Все ожидают какой-то развязки по Украине и последние события позволяют предположить, что к годовщине начала военной операции произойдёт что-то значимое", — написал историк.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.