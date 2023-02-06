Newsweek: российская разведка извлечёт выгоду из особенностей танков НАТО

Вес танков, которые пообещали Украине страны НАТО, может стать проблемой для их успешного использования в ходе боевых действий. Об этом заявили американские военные эксперты. Танк Abrams весит около 70 тонн, вес Т-80 составляет всего 45 тонн. Таким образом, западная техника вряд ли сможет проехать по украинским мостам, не разрушив их.

"А это, в свою очередь, определяет будущее место дислокации и быстроту манёвров на поле боя", — отметил аналитик Майкл Пек в интервью Newsweek.

Военный офицер Фрэнк Ледвидж отметил, что понтонные переправы ВСУ разрабатывались с учётом советских танков, а не тяжёлых Abrams или Leopard.

"При необходимости западные союзники поставят новое оборудование, но российская военная разведка, однако, извлечёт выгоду из логистических решений ВСУ по обходу неподходящих мостов", — указал эксперт.