В Сирии жертвами землетрясения стали 371 человек

Глава Минздрава Сирии Ахмед Дмейрия заявил, что жертвами землетрясения в стране стали 371 человек, ещё более тысячи пострадали.

"Число погибших в результате землетрясения возросло до 371 человека, пострадали еще 1089", — сообщил министр.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. На данный момент погибло 912 человек, ранения получили 5385 человек. Подземные толчки были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке, Азербайджане и Израиле. Афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться один месяц, считают азербайджанские сейсмологи. Турецкие эксперты сравнили мощность произошедшего землетрясения со взрывом 130 атомных бомб.