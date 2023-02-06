Глава Минздрава Сирии Ахмед Дмейрия заявил, что жертвами землетрясения в стране стали 371 человек, ещё более тысячи пострадали.
"Число погибших в результате землетрясения возросло до 371 человека, пострадали еще 1089", — сообщил министр.
Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. На данный момент погибло 912 человек, ранения получили 5385 человек. Подземные толчки были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке, Азербайджане и Израиле. Афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться один месяц, считают азербайджанские сейсмологи. Турецкие эксперты сравнили мощность произошедшего землетрясения со взрывом 130 атомных бомб.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.