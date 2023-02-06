Страна.ua: между Ермаком и Арахамией разгорелся конфликт из-за возможной перестановки в МО

Между главой офиса украинского президента Андреем Ермаком и руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией произошёл конфликт на фоне готовящихся кадровых перестановок в Минобороны, сообщает Страна.ua.

По информации издания, Арахамия активно продвигает идею о замене нынешнего министра обороны Украины Алексея Резникова на начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова. Отмечается, что Ермак не заинтересован в таком сценарии, ведь Резников является его ближайшим доверенным человеком, через которого он общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пояснили украинские журналисты, ссылаясь на источники в правительственных кругах, возможная отставка главы Минобороны болезненно ударит по руководителю офиса Зеленского.

"Разворачивается острый внутренний конфликт между Арахамией и Ермаком", — сказано в материале.

При этом один из источников издания подчеркнул: Резников не будет уволен, ведь его вину в нарушении антикоррупционного законодательства ещё не доказали.