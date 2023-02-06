WP: жители США осудили своё правительство после инцидента с китайским аэростатом

Американцы раскритиковали своё правительство после новости о сбитом китайском аэростате в небе над Южной Каролиной.

Читатели газеты The Washington Post в комментариях под материалом об инциденте подчеркнули, что власти не способны обеспечить безопасность своего населения, однако активно разжигают конфликты по всему миру, занимаясь поставками вооружений.

Американцы призвали Вашингтон обратить внимание на Китай и предрекли президенту Джо Байдену скорую отставку.

"После сбитого Байденом шара мы опять начнём ненавидеть газовые плиты и решать проблемы транссексуалов? Я не поспеваю за графиком их возмущений", — с иронией отметил один из читателей WP. "В свои 80 лет наш прокси-президент хочет доказать разжиганием войн, что ещё на что-то годится", — отметил ещё один читатель.

Аэростат КНР был замечен в небе США в конце января, однако сбили его только 4 февраля. В Пентагоне уверены, что Пекин с помощью аэростата следил за стратегическими объектами. В Китае же уверяют, что летательный аппарат был гражданским и попал в воздушное пространство США совершенно случайно.