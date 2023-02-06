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Кива: министр обороны Украины Резников в разговоре с Зеленским отказался уходить в отставку

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В Киеве утром не могут найти заявление на отставку министра обороны Украины Алексея Резникова, а сам он в телефоном разговоре отказал президенту Владимиру Зеленскому уходить в отставку, хотя данный вопрос был согласован с ним накануне. Об этом сообщил экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на свои источники.

Кива: министр обороны Украины Резников в разговоре с Зеленским отказался уходить в отставку

Политик напомнил, что Резников не принял предложение занять кресло министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сославшись на отсутствие необходимых знаний.

Теперь его ждёт судьба руководства украинского МВД, если он не одумается и спокойно не уйдёт самостоятельно, хотя и это ему уже вряд ли поможет, высказал мнение Кива в своём Telegram-канале.

Напомним, вчера о готовности к отставке заявлял сам Резников, об этом же говорили и депутаты Рады.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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