Украина требует больше вооружений от Запада, однако союзники Киева не торопятся соглашаться. Кроме того, Владимира Зеленского обвинили в коррупции и провоцировании ядерной войны. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Михаил Катков.
Он отмечает, что, не успев получить танки, Киев уже выпрашивает самолёты и корабли. Это необходимо ВСУ для реализации грандиозных планов. Однако Пентагон смотрит на них скептически.
Катков полагает, что конец киевского режима близок, поскольку Европа начала постепенно от него отворачиваться.
"Сторонников мира в Европе немало. Один из них — президент Хорватии Зоран Миланович, упрекающий государства Запада в неспособности понять логику России", — отметил аналитик.
Политики и население Германии начали всё больше выражать недовольство Украиной. Один из лидеров Левой партии ФРГ Сара Вагенкнехт открыто назвала Зеленского коррупционером, который втягивает её страну в прямое столкновение с Россией.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.