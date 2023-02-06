РИА Новости: страны Европы начали отворачиваться от помощи Украине

Украина требует больше вооружений от Запада, однако союзники Киева не торопятся соглашаться. Кроме того, Владимира Зеленского обвинили в коррупции и провоцировании ядерной войны. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

Он отмечает, что, не успев получить танки, Киев уже выпрашивает самолёты и корабли. Это необходимо ВСУ для реализации грандиозных планов. Однако Пентагон смотрит на них скептически.

Катков полагает, что конец киевского режима близок, поскольку Европа начала постепенно от него отворачиваться.

"Сторонников мира в Европе немало. Один из них — президент Хорватии Зоран Миланович, упрекающий государства Запада в неспособности понять логику России", — отметил аналитик.

Политики и население Германии начали всё больше выражать недовольство Украиной. Один из лидеров Левой партии ФРГ Сара Вагенкнехт открыто назвала Зеленского коррупционером, который втягивает её страну в прямое столкновение с Россией.